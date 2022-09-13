Вірменія звернулась до Росії, ОДКБ і ООН через новий спалах конфлікту в Нагірному Карабасі

Вірменія на тлі нового спалаху конфлікту з Азербайджаном звернулася до Росії, Ради безпеки ООН та Організації договору колективної безпеки (ОДКБ). Причиною звернення Єреван назвав "агресію відносно суверенної території", пише Радіо Азататюн.

Рішення про звернення було ухвалено на нічному засіданні вірменської Ради безпеки. На ньому обговорювали подальші кроки, спрямовані на протидію діям Азербайджану, що почалися опівночі.

Азербайджан, зі свого боку, звинуватив у агресії Вірменію. Влада стверджує, що станом на 9 ранку за локальним часом ситуація на лінії зіткнення в Карабасі стабільна. Етнічні вірмени в Карабасі повідомили про обстріл декількох населених пунктів та пошкодження будинків. Азербайджан заперечує це і стверджує, що цивільна інфраструктура не була вражена.

До складу ОДКБ, де головною є Росія, крім Вірменії, також входять Білорусь, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан і Узбекистан. Організація за спільним рішенням може вводити війська в країни, на території яких або за участі з якими виник збройний конфлікт.

У 2020 році під час загострення в Нагірному Карабасі ОДКБ свої війська в регіон не надсилала, але це зробила Росія – вона відправила своїх "миротворців".

Війська ОДКБ задіювалися під час масових протестів у Казахстані в січні 2022-го (але без сил Узбекистану). Контингент росіян там зберігається і досі.

На початку серпня цього року між Азербайджаном та Вірменією знову спалахнули сутички за Нагірний Карабах. Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що 3 серпня було здійснено "терористично-диверсійну операцію проти підрозділів азербайджанської армії", унаслідок якої загинув їхній військовий.

У МЗС Вірменії заявили, що саме Азербайджан порушив угоду про припинення вогню, що діяла з листопада 2020 року. У 2021-му між країнами теж були зіткнення, але не такі масштабні.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994-му після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки. У 2020 році активні бої почалися 27 вересня. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів. Загострення завершилося підписанням мирної угоди між Вірменією, Азербайджаном і Росією, однак її не сприйняли у Вірменії – люди вийшли на масові протести, увірвались у парламент і побили очільника парламенту.