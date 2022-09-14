Директор європейського департаменту МВФ зустрінеться з українськими посадовцями у Сараєво, – Reuters

МВФ працює над схваленням пропозиції, спрямованої на розширення екстреної допомоги Україні.

Місія Міжнародного валютного фонду зустрінеться з українською владою найближчими тижнями, щоб працювати над “поглибленням взаємодії”.

Про це повідомила директорка-розпорядниця МВФ Крістала Георгієва під час заходу, організованого Центром глобального розвитку, пише Reuters.

Водночас, як зазначає видання, згідно зі заявою речника фонду, директор європейського департаменту МВФ Альфред Каммер і його заступник цього тижня зустрінуться з українськими посадовцями в боснійській столиці Сараєво.

За словами Георгієвої, МВФ також працює над тим, щоб Рада директорів схвалила пропозицію, спрямовану на розширення екстреної допомоги Україні. Також зараз обговорюється довгострокова співпраця з Україною.

Вона додала, що президент України Володимир Зеленський зацікавлений у тому, як фонд може співпрацювати з іншими установами, щоб надати політичну підтримку Україні.

Excellent call with President @ZelenskyyUa. We discussed how @IMFNews can continue to back Ukraine and agreed to explore ways to ramp up our financial and policy engagement to 🇺🇦 using all tools available to us. — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) September 13, 2022

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд виділив 1,4 млрд доларів США додаткової підтримки Україні.