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Директор європейського департаменту МВФ зустрінеться з українськими посадовцями у Сараєво, – Reuters

МВФ працює над схваленням пропозиції, спрямованої на розширення екстреної допомоги Україні.

Директор європейського департаменту МВФ зустрінеться з українськими посадовцями у Сараєво, – Reuters
Фото: publika.md

Місія Міжнародного валютного фонду зустрінеться з українською владою найближчими тижнями, щоб працювати над “поглибленням взаємодії”.

Про це повідомила директорка-розпорядниця МВФ Крістала Георгієва під час заходу, організованого Центром глобального розвитку, пише Reuters.

Водночас, як зазначає видання, згідно зі заявою речника фонду, директор європейського департаменту МВФ Альфред Каммер і його заступник цього тижня зустрінуться з українськими посадовцями в боснійській столиці Сараєво.

За словами Георгієвої, МВФ також працює над тим, щоб Рада директорів схвалила пропозицію, спрямовану на розширення екстреної допомоги Україні. Також зараз обговорюється довгострокова співпраця з Україною.

Вона додала, що президент України Володимир Зеленський зацікавлений у тому, як фонд може співпрацювати з іншими установами, щоб надати політичну підтримку Україні.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд виділив 1,4 млрд доларів США додаткової підтримки Україні.

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