Вашингтон не поспішатиме приєднуватися до нової ядерної угоди у форматі Тегерана

Відповідь Ірану на пропозиції ЄС стосовно ядерної угоди є кроком назад, заявив держсекретар Блінкен.

Вашингтон не поспішатиме приєднуватися до нової ядерної угоди у такому форматі, який пропонує Тегеран.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен сказав у понеділок у Мехіко, пише Укрінформ.

“Упродовж останніх тижнів ми усунули певні прогалини. Іран відійшов від деяких сторонніх вимог, не пов’язаних безпосередньо зі Спільним всеосяжним планом дій (СВПД, що неформально називається Іранською ядерною угодою - ред.)”, – заявив глава держдепартаменту США.

Водночас, за його словами, відповідь Ірану на пропозиції ЄС стосовно ядерної угоди є кроком назад, і це робить малоймовірним досягнення домовленості в близькій перспективі.

“Ми не збираємося погоджуватися на угоду, яка не відповідає нашим кінцевим вимогам”, – зауважив Блінкен.

Зазначимо, що саме пропонує Іран – не уточнено.

Після 16 місяців непрямих переговорів між Тегераном і Вашингтоном Глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Жозеп Боррель заявив 8 серпня, що ЄС зробив остаточну пропозицію щодо виходу з глухого кута для відновлення угоди.

Згідно з пактом 2015 року, Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на зняття санкцій США, ЄС і ООН. У 2018 році президент США Дональд Трамп відмовився від угоди, стверджуючи, що вона була надто щедрою для Тегерана. Він відновив санкції США проти Ірану, після чого країна відновила раніше заборонену ядерну діяльність.