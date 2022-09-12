Терорист №1: українські кіберактивісти зламали телебачення у Петербурзі
Терорист №1: українські кіберактивісти зламали телебачення у Петербурзі
Контрабанда і генерал
Контрабанда і генерал
На Херсонщині ЗСУ активно просуваються вперед, - Хлань
На Херсонщині ЗСУ активно просуваються вперед, - Хлань
Деякі російські льотчики думають тікати до Південної Америки, - ГУР
Деякі російські льотчики думають тікати до Південної Америки, - ГУР
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
ГоловнаСвіт

Зерно для Африки завантажують на третє зафрахтоване ООН судно

Зерно для Африки завантажують на третє зафрахтоване ООН судно
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Україна продовжує рятувати від голоду африканські країни.

Сьогодні, 12 вересня, балкер IKARIA ANGEL, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН, прибув до порту “Чорноморськ”. В нього мають завантажити 30 тис. тонн пшениці. 

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Після завантаження зерно буде відправлено до Ефіопії, частина населення якої, згідно з висновками ООН, знаходяться на межі продовольчої катастрофи.

“З початку реалізації Ініціативи вже відправлено 2 судна, зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою. На їх борту понад 60 тис. тонн української пшениці для жителів Ємену та Ефіопії. Нашими партнерами з ВПП буде додатково закуплено ще 190 тис. тонн зернових для подальшого експорту в країни, що потерпають від нестачі продовольства”, - розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

В Мінінфраструктури зазначили, що у ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 122 судна вирушили з українських портів. Вони експортують близько 2,78 млн тонн продовольства. 

Як раніше повідомлялось, в рамках “Зернової ініціативи” до Судану прибув балкер SEAEAGLE з 65 тис. тонн української пшениці. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також