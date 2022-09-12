Зерно для Африки завантажують на третє зафрахтоване ООН судно

Україна продовжує рятувати від голоду африканські країни.

Сьогодні, 12 вересня, балкер IKARIA ANGEL, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН, прибув до порту “Чорноморськ”. В нього мають завантажити 30 тис. тонн пшениці.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Після завантаження зерно буде відправлено до Ефіопії, частина населення якої, згідно з висновками ООН, знаходяться на межі продовольчої катастрофи.

“З початку реалізації Ініціативи вже відправлено 2 судна, зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою. На їх борту понад 60 тис. тонн української пшениці для жителів Ємену та Ефіопії. Нашими партнерами з ВПП буде додатково закуплено ще 190 тис. тонн зернових для подальшого експорту в країни, що потерпають від нестачі продовольства”, - розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

В Мінінфраструктури зазначили, що у ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 122 судна вирушили з українських портів. Вони експортують близько 2,78 млн тонн продовольства.

Як раніше повідомлялось, в рамках “Зернової ініціативи” до Судану прибув балкер SEAEAGLE з 65 тис. тонн української пшениці.