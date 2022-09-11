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Франція анонсувала підписання угоди з Румунією для спрощення експорту українського зерна

Україна зможе експортувати ще більше зерна.

Франція анонсувала підписання угоди з Румунією для спрощення експорту українського зерна
Фото: EPA/UPG

Франція та Румунія, як очікується, підпишуть завтра, 12 вересня, угоду про полегшення експорту зернових з України суходолом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Завтра я підпишу угоду з Румунією, яка дозволяє Україні вивозити ще більше зернових", - заявив міністр транспорту Франції Клеман Бон.

Він додав, що ці зернові підуть до Європи та країн, що розвиваються, особливо в Середземномор'ї, яким вони потрібні для їжі та практично для виживання.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дві третини українського зерна, які наша держава вже відправила через “зерновий коридор” до іноземних споживачів, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.

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