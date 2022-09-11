​"Росія має капітулювати": голова МЗС Литви закликав Захід надати Україні всі запаси сучасного озброєння

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що війна Росії проти України має закінчитися беззаперечною капітуляцією РФ. На його думку, Захід після проваленої політики "умиротворення" Володимира Путіна повинен допомогти Україні перемогти і передати Збройним силам всі запаси сучасного озброєння.

Про це повідомляє LIGA.net.

"Геноцидний план Путіна стерти Україну з карти провалився. Він не може вести переговори. Війна має закінчитися його беззаперечною капітуляцією", - наголосив Ландсбергіс.

Дипломат зазначив, що українські військовослужбовці щодня перевершують усі очікування.

"Україна заслужила на повну підтримку партнерів у притягненні Путіна до відповідальності, і тут не може бути жодних компромісів, виправдань чи винятків... Дозвольте мені бути відвертим. Зараз уже не викликає сумнівів, що Україна могла викинути Росію ще кілька місяців тому, якби з першого дня була забезпечена необхідною технікою. Якби ми швидше озброїли Україну, тисячі будинків залишилися б стояти. Тисячі життів були б врятовані", - наголосив литовський міністр.

На його думку, тепер Захід має допомогти Україні "закінчити цю війну швидко та назавжди".

Він пропонує такі кроки:

Усі запаси сучасного західного озброєння (ATACMS, танки, винищувачі) мають бути надані Україні; Захід повинен взяти на себе зобов'язання створити та забезпечити безпечні зони навколо територій атомних електростанцій, щоб Путін не міг використовувати їх як зброю; Повинні бути проведені чіткі червоні лінії, і наслідки їхнього перетину мають бути чітко роз'яснені Путіну, щоб він утримався від останніх відчайдушних кроків; Міжнародний кримінальний суд та інші мають бути терміново відправлені на звільнені території для розслідування вчинених там злочинів; Прискорена інтеграція України до НАТО та ЄС.

"Жодних більше переговорів з терористами. Ті, хто сумнівався в силі України, повинні просити вибачення. Україна захищала нас усіх, навіть коли деякі не вірили, що вони зможуть досягти успіху. Настав час висловити нашу глибоку подяку", - наголосив Ландсбергіс.

Нагадаємо, з початку вересня ЗСУ звільнили від російських загарбників понад тисячу квадратних кілометрів території України.

Раніше радниик голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував контрнаступ ЗСУ і наголосив, що Україна довела, що може креативно та ефективно використовувати західну зброю.