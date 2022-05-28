Подоляк застерігає світ від умиротворення "гопника з ядерною валізкою"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що наміри деяких іноземних партнерів спробувати домовитися з Росією за допомогою переговорів є катастрофічною помилкою, країну-агресорку можна зупинити лише силою та всім разом.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

"Іноді у деяких наших партнерів проскакує питання: чи не варто спробувати домовитися з Росією за столом переговорів? В основі цієї пропозиції лежить гіпотеза, що тут – як у бізнес-конфліктах: можна домовитися про компроміси, врегулювати суперечку та повернутися до колишнього життя. Відповім прямо: це катастрофічна помилка, що випливає з невірного розуміння природи цієї війни та її справжніх мотивів. Що веде до найжахливіших наслідків для всього світу", - пояснив Подоляк.

Він наголосив, що будь-які домовленості з Росією "не варті й ламаної копійки", адже це - "країна, яка завжди цинічно бреше», а будь-які пояснення РФ - це лише гра слів".

"Насправді РФ розв'язала класичну загарбницьку війну в дусі Середніх віків. Малоосвічений, але обвішаний крилатими ракетами агресор вирішив захопити набагато сучаснішу й менш озброєну країну, знищити її народ, повернути на території розруху, бруд і юрби п'яних бомжів, а також привласнити собі чуже майно", - наголосив радник голови ОП.

Він розповів, що керівник російської переговорної групи Володимир Мединський озвучив нову мету війни - "врятувати рідну нам Україну та зберегти її для майбутнього наших (російських) дітей".

"Що у перекладі російською мовою, якою, до речі, погано володіють у Росії, означає: «ми хочемо вбити українських дітей, захопити їхні міста й таким чином звільнити територію для наших (російських) дітей». Відверто, цинічно та з усією прямотою", - пояснив Подоляк.

Він наголосив, що Україна воюватиме проти загарбників до перемоги.

"Ми не маємо інших варіантів. І якщо Захід знову здригнеться, в черговий раз оголить свій глибинний страх перед російським монструозним світом, на Європу та світ загалом чекає новий кривавий переділ кордонів, хаос, хвилі біженців, голод, нові правила безпеки, коли людська цивілізація змушена платити данину гопнику з ядерною валізкою... Росія зробить біднішим кожного жителя Європи, спровокує важкий голод в Азії й Африці та ініціює нові територіальні конфлікти. Десятки, сотні кримінальних анклавів, де стодоларові злодії і бандити натягуватимуть на себе одяг «прем'єрів» та «міністрів»", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський назвав вимогу до переговорів із Путіним. Він наголосив, що на столі має бути тільки одне питання - припинення війни.