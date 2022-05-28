Закликаємо людей до евакуації, - голова Слов'янської ВЦА

У Слов'янську і громаді залишається близько 30 тисяч цивільних.

Оскільки наступ окупантів триває, влада Слов'янська (Донецька область) закликає місцевих мешканців до евакуації.

Про це заявив в ефірі загальноукраїнського телемарафону голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях, інформує УНІАН.

"За цей тиждень вже тричі обстрілювалося місто, жертв вдалося уникнути. Закликаємо людей до евакуації. Дійсно наступ триває. Те, що за всіма трьома напрямками йдуть бої, особливо в стороні Лиману, - це дійсно так", - зазначив він.

При цьому він додав, що прямої загрози штурму Слов'янська немає. На цей час, як зазначив Лях, в Слов'янську і громаді залишається близько 30 тисяч цивільних.

"До військових дій близько 100 тисяч людей проживали в місті і громаді, а зараз вже десь 30 тисяч. Ми закликаємо людей евакуюватися, виїзд з міста безпечний в напрямку Дніпра і далі. Фактично кожен день виходять автобуси, вчора виїхало 50 осіб, позавчора 90. Для тих, хто хоче виїхати, ми таку можливість надаємо", - повідомив голова ВЦА.

Нагадаємо, що евакуаційний потяг запланований на Донеччині 28 травня за маршрутом Покровськ - Львів.

Також відомо, що російські окупаційні війська не випускають бажаючих виїхати з тимчасово захоплених районів Херсонщини.