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Російські окупанти блокують евакуацію з Херсонщини, - Лагута

Зараз виїзд з Херсона та області практично закритий.

Російські окупанти блокують евакуацію з Херсонщини, - Лагута
Фото: ДСНС України

Російські окупаційні війська не випускають бажаючих виїхати з Херсонщини.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” із посиланням на голову Херсонської ОВА Геннадія Лагуту.

“Після 11-15 травня прорвалися буквально 10-20 машин. Також ви знаєте про трагедію, коли обстріляли евакуаційну колону. Виїзд з Херсонщини практично закритий, нікого не пропускають. Можна зараз сказати, що в середу, 25 травня, близько 200 автомобілів вийшли в напрямку Василівка-Мелітополь в Запорізьку область. Але це також одиничні випадки. На даний момент виїзд з міста і всієї області практично закритий – окупант не пропускає”, – сказав Лагута під час брифінгу.

Нагадаємо, невелика кількість фармацевтичних закладів, які ще продовжують працювати на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, підвищили ціни на медичні препарати у 3-5 разів.

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