Окупанти обстрілюють прикордонні населені пункти Сумської області, - ОК "Північ"

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Надвечір 27 травня російські загарбники обстріляли прикордонні райони Сумської області.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

“У період з 16:25 до 16:45 з території рф в напрямку Середина-Буда (Україна) здійснено обстріл”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що відбулось 11 вибухів, попередньо з міномету калібру 120 мм.

Наразі уточнюється інформація про загиблих та поранених серед місцевого населення та щодо пошкодження цивільної інфраструктури.

Також о 17:56 спостерігачі зафіксували 10 вибухів в напрямку Юр‘єво.

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти обстрілювали Харків з великокаліберних гармат "Піон", дальність стрільби яких досягає 47 км, та систем залпового вогню. Усім харків’янам, які постраждали вчора, медики надають всю необхідну допомогу.