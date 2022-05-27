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На Харківщині українські десантники знищили ворожий вертоліт Ка-52

Це вже 67-ма повітряна ціль воїнів десантно-штурмових військ.

На Харківщині українські десантники знищили ворожий вертоліт Ка-52
Фото: facebook.com/NGUmainpage

На Харківщині бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95 ОДШБ знищили ще один російський бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомили в пресслужбі командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Ворожий гвинтокрил знищено на Харківщині із застосуванням переносного зенітно-ракетного комплексу "Перун", - зазначили військові.

За інформацією пресслужби, це вже 67-ма повітряна ціль загарбників, яку ліквідували бійці ДШВ.

Нагадаємо, 27 травня близько 14:00 винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ збив російський винищувач Су-35 у небі Херсонщини.

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