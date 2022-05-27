У Каннах собаці-"саперу" Патрону присудили премію "Пальмовий пес", - ДСНС

Собаці Патрону, який займається пошуком мін, у Каннах присудили премію "Пальмовий пес".
Про це повідомили в пресслужбі ДСНСУ.
"Це найпрестижніша у світі кінопремія, якою нагороджують чотирилапих! А оскільки Патрон дійсно став зіркою світової кінохроніки за останні пару місяців, журі одноголосно вирішило, що наш хвостатий піротехнік достойний "Пальмового" статусу", - розповіли в держслужбі.
У ДСНС кажуть - про нагороду Патрон "дізнався" дистанційно.
"Однак після перемоги - хто зна! - наш маленький герой і відвідає світову кіностолицю, аби провести автограф-сесію для своїх фанів", - зауважили рятувальники.
Нагадаємо, 8 травня Президент Володимир Зеленський нагородив медаллю "За самовіддану службу" Патрона - собаку, який займається пошуком мін і став дуже популярним у соцмережах.