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У Каннах собаці-"саперу" Патрону присудили премію "Пальмовий пес", - ДСНС

Це найпрестижніша у світі кінопремія, якою нагороджують чотирилапих, зазначили в держслужбі.

У Каннах собаці-"саперу" Патрону присудили премію "Пальмовий пес", - ДСНС
Фото: надано автором

Собаці Патрону, який займається пошуком мін, у Каннах присудили премію "Пальмовий пес".

Про це повідомили в пресслужбі ДСНСУ.

"Це найпрестижніша у світі кінопремія, якою нагороджують чотирилапих! А оскільки Патрон дійсно став зіркою світової кінохроніки за останні пару місяців, журі одноголосно вирішило, що наш хвостатий піротехнік достойний "Пальмового" статусу", - розповіли в держслужбі.

У ДСНС кажуть - про нагороду Патрон "дізнався" дистанційно. 

"Однак після перемоги - хто зна! - наш маленький герой і відвідає світову кіностолицю, аби провести автограф-сесію для своїх фанів", - зауважили рятувальники.

Нагадаємо, 8 травня Президент Володимир Зеленський нагородив медаллю "За самовіддану службу" Патрона - собаку, який займається пошуком мін і став дуже популярним у соцмережах.

Укрпошта планує випустити з Патроном поштову марку.

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