Львівські правоохоронці затримали злочинну групу, яка переправляла через кордон чоловіків, які тікали від мобілізації.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Організували схему працівники Прикордонної та Митної служб і двоє їхніх спільників. За "послугу" брали 6000 доларів.

"Співробітники Прикордонної та Митної служб не вносили інформацію до відповідних баз про виїзд чоловіків призовного віку з території України. Їхні спільники займалися пошуком осіб та вели перемовини щодо деталей "трансферу". Час та місця "потенційному клієнтові" повідомляли за кілька годин до перетину. Натомість отримували 6000 доларів США, які надалі розподілялися між всіма учасниками "схеми", - розповіли в поліції.

Фото: Facebook/Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

Фото: Facebook/Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

Під час обшуків у затриманих вилучили майже 20 тис. дол., 5 тис. євро та іншу валюту. Вирішують питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, днями прикордонники затримали чоловіка, який намагався дістатися до Словаччини на надувному човні. А на початку травня у Львові працівники поліції затримали чоловіка, який за хабар організував схему незаконного перетину кордону.