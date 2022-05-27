​Директору підприємства, яке виводило гроші російського олігарха з України, повідомили про підозру

На 169 млн грн, які лежали на рахунках кіпрської компанії, накладено арешт.

Повідомлено про підозру директору підприємства, яке використовувалось для виведення з України активів російського олігарха.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

"Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого службовими особами приватної банківської установи. Бенефіціарними власниками цієї банківської установи є бізнесмени РФ", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, російський олігарх і бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та згадану належну їм банківську установу, до війни й упродовж збройної агресії РФ проти України намагаються вивести активи з України.

Вони призначили підозрюваного директором на фіктивному приватному підприємстві, за допомогою якого виводилися кошти. Таким чином упродовж воєнного стану з рахунків контрольованого злочинною групою банку на офшорні рахунки цих компаній, підконтрольних російському олігарху, з України планувалось вивести 169 млн грн.

Наразі за клопотанням Офісу Генпрокурора на ці кошти, які лежали на рахунках кіпрської компанії в банківській установі України, накладено арешт.

Правоохоронці провели низку обшуків у згаданих установах і повідомили про підозру керівнику фіктивного приватного товариства за фактами незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, підроблення реєстраційних та інших офіційних документів (ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань установило українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, підконтрольне російському олігарху Андрію Молчанову.