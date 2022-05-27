Україна має достатньо зерна до кінця 2022 року, – радник президента

Єдиний спосіб доправити зерно на світові ринки – принаймні припинити всі військові дії в Чорному морі.

Україна має достатньо зерна, аби задовольнити внутрішній і світовий попит до кінця 2022-го, а можливо і у 2023 році.

По це радник Президента України з економічних питань Олег Устенко заявив в коментарі американському виданню Newsweek, повідомляє сайт президента.

Устенко зауважив, що російська сторона із самого початку агресії планувала блокаду українських портів з метою створення продовольчої кризи у світі, щоб якомога сильніше тиснути на Захід.

“РФ хотіла використовувати серед іншого їжу як зброю”, – зазначив він.

Радник Президента додав, що зараз Росія обстрілює будь-які кораблі, які з’являються в Чорному морі.

“Я вважаю, що єдиний спосіб доправити зерно на світові ринки – це зупинити війну або принаймні припинити всі військові дії в Чорному морі”, – наголосив він.

Зазначимо, блокада українських портів військами РФ не дає Україні змоги продати надлишок харчової продукції за кордон.

До повномасштабного вторгнення Росії Українська держава щомісяця експортувала Чорним морем понад 6 млн тонн зерна. Зараз через блокування портів Україна перенаправила експорт через залізничні та автомобільні шляхи. Але вони мають нижчу пропускну здатність, ніж порти. Наприклад, у квітні залізницею було вивезено лише 617 тис. тонн продукції.

Нагадаємо, в Офісі Президента заявили, що варіантлм розблокування українських портів є військові конвої для суховантажів.