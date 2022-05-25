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Супутник зафіксував судна, якими окупанти можуть вивозити з порту Маріуполя метал та зерно

За інформацією адміністрації порту, з початку повномасштабного вторгнення Росії в акваторії порту перебувають шість вантажних суден під іноземними прапорами.

Супутник зафіксував судна, якими окупанти можуть вивозити з порту Маріуполя метал та зерно
Архівне фото
Фото: Владислав Мусиенко

Супутник зафіксував у порту окупованому Маріуполя рух вантажних суден, якими російські загарбники можуть вивозити метал та зерно.

Як свідчать знімки Planet Labs, які є в розпорядженні "Схем", ці кораблі перемістились до причалів, де, за даними Маріупольської міськради, зазвичай відвантажують продукцію.

Раніше про намір окупантів вивезти українське майно повідомив директор ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігор Барський.

За інформацією адміністрації  порту, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в акваторії порту перебувають шість вантажних суден під іноземними прапорами. Два з них – це Lady Augusta (Ямайка, Північна Америка) та Tzarevna (Мальта).  24 травня супутник зафіксував їх біля причалів – зокрема, де розташований зерновий термінал.

Фото: "Схеми"

Фото: "Схеми"

Раніше Tzarevna знаходилась біля інших причалів порту – де, за даними Маріупольської міськради, зазвичай відбувається завантаження металевих виробів. Про це свідчить супутниковий знімок за 11 травня. Lady Augusta було пришвартовано неподалік.

Фото: "Схеми"

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія може вивозити викрадене з України зерно через Середземне море до Сирії, а звідти контрабандою вантаж може постачатися до інших країн Близького Сходу.

У кінці квітня міністр аграрної політики Тарас Висоцький говорив про те, що Росія вкрала "кілька сотень тисяч тонн" зерна на тимчасово окупованих територіях України. За його даними, на окупованих територіях перебувало 1,5 млн тонн зерна. Він висловив побоювання, що більша частина цього зерна може бути вкрадена росіянами.

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