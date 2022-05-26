Україна відкидає зрадницькі ідеї про умиротворення агресора, – Маляр

"Зберегти обличчя Путін може, забравшись геть з наших територій".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про те, що Україна боротиметься до повного звільнення територій у міжнародно визнаних кордонах.

Про це вона повідомила на брифінгу, передає кореспондент LB.

"Триває велика визвольна війна українського народу. 92 доба повномасштабного вторгнення. Хочу нагадати, що саме сьогодні 8 років тому, 26 травня 2014 року, відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Сьогодні весь світ знає, що Донецький аеропорт – це символ незламності українських воїнів. Тепер у цей же ряд стала історія оборони Азовсталі", – заявила вона.

Маляр підкреслила, що ці героїчні вчинки мають стати постійним нагадуванням тим, хто на четвертий місяць війни знову "дістає з ганебних мюнхенських шухляд зрадницькі ідеї про умиротворення агресора".

"Цей безсилий пацифізм ми відкидаємо. Україна боротиметься до повного звільнення наших територій у міжнародно визнаних кордонах. Зберігати обличчя Путін може, забравшись геть з наших територій", – наголосила вона.

Нагадаємо, 23 травня на економічному форумі в Давосі колишній державний секретар США, історик і фахівець із міжнародних відносин Генрі Кіссінджер заявив, що Україна повинна поступитися Росії частиною території, а США і Захід – не розраховувати на російську поразку у війні.