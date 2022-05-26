Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24
Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
Австралія з новим прем’єром. Як зміниться зовнішня політика п’ятого континенту
Австралія з новим прем’єром. Як зміниться зовнішня політика п’ятого континенту
Гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний
Гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ГоловнаСуспільствоПодії

ДБР передасть ЗСУ 700 кг тротилу, який вилучили в приватного підприємства з Харківщини

Триває досудове слідство.

ДБР передасть ЗСУ 700 кг тротилу, який вилучили в приватного підприємства з Харківщини
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань передасть військовим 700 кг тротилу, який вилучили в приватного підприємства з Харківщини.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Вибухову речовину виявили під час розслідування щодо незаконного продажу тротилу посадовцями одного з державних підприємств приватній компанії.

Встановлено, що компанія-покупець не мала ліцензії на право виготовлення, зберігання, транспортування, придбання, продажу зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Фото: ДБР

Працівники ДБР провели низку обшуків та вилучили понад 8 тисяч металевих банок, в які співробітники заводу розфасували тротил для маскування вибухової речовини. Вибухівка була "розфасована" під виглядом товарів невійськового призначення, для забезпечення законності угоди з комерсантами.

Фото: ДБР

Триває досудове слідство за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 3 ст. 426 (Бездіяльність військової влади) Кримінального кодексу. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

Нагадаємо, раніше ДБР за рішенням суду передало ЗСУ 650 000 євро російських комерсантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також