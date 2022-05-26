​Росія може використати український катер біля Зміїного для провокацій, - ОК "Південь"

Українські військові помітили один з українських малих броньованих артилерійських катерів біля острова Зміїний.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Поблизу острова Зміїний виявлено один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних Сил України, що був захоплений рашистами в Бердянську на початку вторгнення. Цілком ймовірно, що ворог намагатиметься використати такий катер, ще й під українським прапором, у своїх провокаціях з обстрілом іноземних цивільних суден, а може й прибережних районів як України, так і інших держав чорноморського регіону", - йдеться в повідомленні.

Оперативне командування зазначає, що російське корабельне угруповання в Чорному морі продовжує блокувати судноплавство і роботу українських портів. Крім того зберігаються загрози ракетних ударів та висадки десантів ворога.

Нагадаємо, острів Зміїний у Чорному морі вже понад два місяці знаходиться під тимчасовою російською окупацією, починаючи з атаки РФ у перші дні повномасштабної війни.

21 травня російські війська погрожували цивільному судну обстрілом. Корабель Britta K, що йшов під прапором Того, здійснював транзит українськими територіальними водами біля острова Зміїний. У цей час він отримав сигнал від росіян з вимогою покинути "російські" територіальні води.