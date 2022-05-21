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Росіяни погрожували обстріляти цивільне судно біля острова Зміїний

Корабель під прапором Того здійснював транзит. 

Росіяни погрожували обстріляти цивільне судно біля острова Зміїний
Фото: ДПСУ

Російські війська зранку 21 травня погрожували цивільному судну обстрілом. Корабель Britta K, що йшов під прапором Того, здійснював транзит українськими територіальними водами біля острова Зміїний. У цей час він отримав сигнал від росіян з вимогою покинути "російські" територіальні води, повідомили у ВМС Збройних сил України в Facebook.

В інакшому випадку армія РФ погрожувала відкрити вогонь.

"рф намагається незаконно привласнити територію України, вже навіть без так званих "псевдореферендумів", востаннє таке робив Гітлер під час Другої світової війни. Але ми свої території не віддамо і загарбники обов'язково підуть вслід за їх кораблем!" – наголосили у МВС.

Нагадаємо, росіяни не тільки погрожували, а й обстрілювали цивільні судна в українській воді. Декілька кораблів вони навіть потопили. 

З перших днів вторгнення РФ оголосила зоною бойових дій північно-західну частину Чорного моря та, порушуючи норми безпеки цивільного судноплавства і міжнародного гуманітарного права, почала обстріли іноземних цивільних суден. Унаслідок ракетних ударів окупанти потопили суховантажне судно під прапором Панами Helt, уразили танкер під прапором Молдови Millennial Spirit, а в північній частині Чорного моря на якірній стоянці потрапили під обстріли та зазнали значних ушкоджень два балкери Namura Queen і Lord Nelson під прапором Панами.

Також російські військові пірати захопили судно Морської пошуково-рятувальної служби Sapfir, що виконувало гуманітарну місію.

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