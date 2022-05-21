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Влада Києва опублікувала список небезпечних для відвідування парків

Місто просить не наближатись до фортифікаційних споруд у цих місцях. 

Влада Києва опублікувала список небезпечних для відвідування парків
Ілюстративне фото
Фото: DRC

У Києві деякі зони відпочинку все ще лишаються небезпечними. Їхні території були заміновані, також там могли лишитись нерозірвані снаряди та авіаційні бомби.

Найбільш забрудненими виявилися околиці міста, де були бої – в районі Пущі-Водиці, Виноградаря, Святошинського лісопаркового господарства та доріг у напрямку Житомира і Вишгорода. Київська міська військова адміністрація опублікувала список парків, які досі лишаються небезпечними. 

Місто просить не наближатись до фортифікаційних споруд та їхніх залишків у наступних парках та скверах:

  • Дарницький район: Сквер Привокзальний, Сквер Григоренка 36-38;
  • Дніпровський район: Парк вздовж вул. Малишка (сторона мосту на вул. Будівельників), Парк Попудренко;
  • Деснянський район: Парк Кіото (західна частина), Парк Деснянський (південна частина), Парк ім. Шухевича (західна частина), Парк з водними об’єктами вздовж проспекту Шухевича 3 черга (західна частина), Парк Муромець (південна частина);
  • Оболонський район: Сквер на розі просп. Оболонського та вул. М. Тимошенка (центральна частина), Сквер О. Архипенка, 5 (східна частина), Сквер на розі просп. Мінський та вул. Ю. Кондратюка (північна частина), Сквер на Мінській площі (західна частина);
  • Подільський район: Сквер на Петрівці (ріг вул. Костянтинівської та вул. Заводської), Сквер на просп. Правди, 70-76, Парк Кинь-Грусть (у межах вул. Кобзарської та вул. Сошенка);
  • Шевченківський район: Сквер "Мюнхенський", Парк "Нивки" (західна частина, метро "Берестейська"), Повітрофлотський шляхопровід, Сквер на Подільському узвозі, Парк на схилах Смородинського узвозу, Парк Бабин Яр, Парк Сирецький Гай (з боку вулиці Стеценка), Сквер Довнар-Запольського, Вулиця Гаврилишина (розподільник), Проспект Перемоги, 78;
  • Соломʼянський район: Парк Захисників України;
  • Святошинський район: Парк Юність (зі сторони вул. Покотила), Парк ім. Феодори Пушиної (зі сторони просп. Перемоги), Бульвар Вернадського Академіка (західна частина), Сквер на розі просп. Перемоги та вул. Чорнобильської (зі сторони просп. Перемоги);
  • Голосіївський район: Лісопарк по вул. Кайсарова.

"Здійснено 30 виїздів для виконання робіт з обстеження будівель, споруд і територій на наявність вибухонебезпечних предметів у Пущу-Водицю, Святошинський район, Деснянський район. Виявлено 25 залишків вибухонебезпечних предметів", – додала міська влада. 

Нині піротехнічні фахівці продовжують працювати в Пущі-Водиці.

Нагадаємо, що розмінування також триває на Київщині. Піротехніки щодня знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Влада області закликає людей бути обачними та не відвідувати лісові зони. 

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