Окупанти завдали ракетного удару по Миколаївщині, знищена будівельна база

Російська армія у суботу, 21 травня, завдала ракетного удару по Миколаївській області. Внаслідок атаки була знищена база будівельної компанії.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

В результаті обстрілу виникла пожежа з сильним задимленням. Крім будівельних матеріалів, згоріли заправна станція та інші склади.

"Не хочуть, щоб ми будували. Нас це засмучує, але не зупинить", - зазначив Кім.

Нагадаємо, що 21 травня окупанти також завдали ракетного удару по об'єкту військової інфраструктури у Рівненській області.

Крім того, українські сили ППО збили ворожу ракету над Вінницькою областю.