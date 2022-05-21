У Золочівському районі Харківської області знайшли поховання російських солдатів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

До поліції надійшли повідомлення про знайдені могили. На них не було ніяких знаків, лише саморобні хрести.

"Нам довелося викопати ці могили - для встановлення осіб та їх передачі відповідно до міжнародних процедур. Росіяни не зацікавлені забирати вбитих. Усього було знайдено 6 трупів, у форменому одязі ЗС РФ, один з них - підполковник Герасимов В.С.", - повідомив Болвінов.

Виявилося, що тіла окупантів захоронили місцеві, тому що це "по православному".

Нагадаємо, що станом на 21 травня російські окупанти вже втратили під час війни проти України 28 850 людей, 1278 танків, 3116 бойових бронемашин та 201 установку РСЗВ.