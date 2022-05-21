Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта прибув до України та відвідав місто Ірпінь на Київщині.
Про це Кошта написав у своєму Twitter.
Він зазначив, що не забуде цієї поїздки. А його візит відбувається на знак солідарності з українським народом.
"Руйнування та насильства є абсолютно нищівними. Я став свідком жорстоких, невибіркових та невиправданих нападів. Війна завжди торкається безневинних людей. Сім'ї, у яких тут було життя, робота, район, змушені були покинути все, щоб спробувати врятувати своє життя. Найбільше мене вражає насильство проти мирних жителів", - написав португальский прем’єр.
"Ми засуджуємо варварське вторгнення Росії. Португалія підтримує Україну", - заявив Кошта.
Нагадаємо, вчора Ірпінь і Бучу відвідали спікери двох палат парламенту Ірландії Марк Дейлі та Шон О’Фаріл.
Ірпінь є одним з найбільш постраждалих міст Київської області. Від російських військ його звільнили 28 березня. Нині в місті відновили автомобільне сполучення та електропостачання.
Унаслідок бойових дій 70% міста Ірпінь було пошкоджено. Для відновлення всієї інфраструктури Ірпінської громади після масштабних руйнувань необхідно 1 мільярд доларів.