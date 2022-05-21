Кадрові рішення КМУ: Павлюка звільнили з посади голови Київської ОДА, - Мельничук
Кадрові рішення КМУ: Павлюка звільнили з посади голови Київської ОДА, - Мельничук
Податки за дурощі, або Затягування пасків. Чи буде в Україні збільшення оподаткування, скорочення зарплат і націоналізація?
Податки за дурощі, або Затягування пасків. Чи буде в Україні збільшення оподаткування, скорочення зарплат і націоналізація?
Влада віддала наказ захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти життя бійців, – командир "Азова"
Влада віддала наказ захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти життя бійців, – командир "Азова"
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Пентагон оприлюднив вміст нового пакету з озброєнням для України
Пентагон оприлюднив вміст нового пакету з озброєнням для України
Ранкові вибухи в Києві були спричинені ППО, – Поворозник
Ранкові вибухи в Києві були спричинені ППО, – Поворозник
Азовсталь – місто моєї смерті і мого життя, – захисник Маріуполя опублікував прощальне фото з заводу
Азовсталь – місто моєї смерті і мого життя, – захисник Маріуполя опублікував прощальне фото з заводу
ГоловнаСуспільствоВійна

Прем’єр Португалії відвідав Ірпінь: "Ми засуджуємо варварське вторгнення Росії"

Антоніу Кошта зазначив, що не забуде цієї поїздки.

Прем’єр Португалії відвідав Ірпінь: "Ми засуджуємо варварське вторгнення Росії"
Прем'єр Португалії Антоніу Кошта
Фото: twitter.com/antoniocostapm

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта прибув до України та відвідав місто Ірпінь на Київщині.

Про це Кошта написав у своєму Twitter.

Він зазначив, що не забуде цієї поїздки. А його візит відбувається на знак солідарності з українським народом.

"Руйнування та насильства є абсолютно нищівними. Я став свідком жорстоких, невибіркових та невиправданих нападів. Війна завжди торкається безневинних людей. Сім'ї, у яких тут було життя, робота, район, змушені були покинути все, щоб спробувати врятувати своє життя. Найбільше мене вражає насильство проти мирних жителів", - написав португальский прем’єр.

"Ми засуджуємо варварське вторгнення Росії. Португалія підтримує Україну", - заявив Кошта.

Фото: twitter.com/antoniocostapm

Фото: twitter.com/antoniocostapm

Фото: twitter.com/antoniocostapm

Нагадаємо, вчора Ірпінь і Бучу відвідали спікери двох палат парламенту Ірландії Марк Дейлі та Шон О’Фаріл.

Ірпінь є одним з найбільш постраждалих міст Київської області. Від російських військ його звільнили 28 березня. Нині в місті відновили автомобільне сполучення та електропостачання.

Унаслідок бойових дій 70% міста Ірпінь було пошкоджено.  Для відновлення всієї інфраструктури Ірпінської громади після масштабних руйнувань необхідно 1 мільярд доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також