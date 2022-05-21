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Обстріл вокзалу Краматорська у квітні росіяни здійснили з окупованої Донеччини, - ​​ експертиза СБУ

Ворог застосував керовану одноступінчасту твердопаливну ракету 9М79-1, відому як "Точка У".

Обстріл вокзалу Краматорська у квітні росіяни здійснили з окупованої Донеччини, - ​​ експертиза СБУ
Фото: телеграм канал Zelenskiy / Official

Служба безпеки отримала беззаперечні докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську 8 квітня, в результаті якого загинула 61 особа, а 121 отримали поранення.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Завдяки низці досліджень траєкторії польоту ракети та аналізу інших аспектів вдалося встановити, що удар було здійснено з території Донецької області, яка ще з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією РФ", - зазначив він.

Експерти підтвердили, що для обстрілу застосували керовану одноступінчасту твердопаливну ракету 9М79-1 із зарядом касет. На широкий загал вона відома як "Точка У".

За інформацією СБУ, декілька комплексів із «"Точкою У" розміщені на окупованих територіях Донбасу та використовуються загарбниками вже протягом восьми років.

Слідчі СБУ продовжують свою роботу і поповнюють доказову базу у межах кримінального провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, 8 квітня Росія вдарила ракетою "Точка-У" по залізничному вокзалу Краматорська. На уламках ракети було видно напис російською "За детей". На момент атаки на вокзалі було близько 4 тисяч людей, які чекали на евакуацію.

Після удару вокзал призупинив роботу

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