Росіяни вивезли із Запорізької області 1200 тонн зерна

Також мародери вкрали два автомобілі.

Російські загарбники масово вивозять з тимчасово окупованих територій Запорізької області зерно.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

У Василівському районі (Запорізька обл.) з території механізованого зерносховища ТОВ "Благовіщенський зернопродукт" російські загарбники вивезли 1200 тонн зерна.

Також у с. Пологи та місті Пологи російські мародери з погрозою застосування зброї викрали автомобілі «ІЖ» та «Сітроен».

Нагадаємо, що російські загарбники вихваляються катуванням полонених українських військових та мародерством у населених пунктах на Харківщині.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Єгипту за відмову від російського корабля з награбованим в Україні зерном.