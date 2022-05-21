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Окупанти вже втратили в Україні майже 29 тис. осіб

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. 

Окупанти вже втратили в Україні майже 29 тис. осіб

Російські окупанти вже втратили під час війни проти України 28 850 людей, 1278 танків, 3116 бойових бронемашин та 201 установку РСЗВ.

Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.05 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 28850 (+150) осіб ліквідовано, 
  • танків ‒ 1278 (+15) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26) од, 
  • артилерійських систем – 596 (+0) од, 
  • РСЗВ - 201 (+1) од, 
  • засоби ППО - 93 (+0) од,
  • літаків – 204 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 169 (+1) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 462 (+2),
  • крилаті ракети - 104 (+1),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2178 (+16) од,
  • спеціальна техніка - 43 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на  Бахмутському напрямку. 

Нагадаємо, що 20 травня на півдні країни українські війська ліквідували 36 окупантів і три танки Т-72.

Також українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили до 80 загарбників і відбили одну атаку.

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