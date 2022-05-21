Російські військові та "офіційні волонтери" блокують будь-які спроби покинути місце та відмовитись від "евакуації".

Фото: скрин відео

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив відео депортації цивільних з окупованого росіянами міста.

Він наголосив, що це перше таке відео.

"Район Метро. Подають автобуси і оголошують про евакуацію. При посадці вже повідомляють, що автобус везе в Безіменне Новоазовського району і потім на Росію. Російські військові та «офіційні волонтери» блокують будь-які спроби покинути місце та відмовитись від «евакуації»", – розповів Андрющенко.

За даними Андрющенка, тільки за минулу добу з Маріуполя у фільтраційний табір вивезли 416 осіб.