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Андрющенко показав, як відбувається депортація з окупованого Маріуполя

Російські військові та "офіційні волонтери" блокують будь-які спроби покинути місце та відмовитись від "евакуації".

Фото: скрин відео

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив відео депортації цивільних з окупованого росіянами міста.

Він наголосив, що це перше таке відео.

"Район Метро. Подають автобуси і оголошують про евакуацію. При посадці вже повідомляють, що автобус везе в Безіменне Новоазовського району і потім на Росію. Російські військові та «офіційні волонтери» блокують будь-які спроби покинути місце та відмовитись від «евакуації»", – розповів Андрющенко. 

За даними Андрющенка, тільки за минулу добу з Маріуполя у фільтраційний табір вивезли 416 осіб.

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