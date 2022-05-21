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За добу ППО вразила 5 повітряних цілей ворога

Унаслідок авіаударів знищено щонайменше 20 бойових броньованих машин.

За добу ППО вразила 5 повітряних цілей ворога
Фото: TASS

За добу Протиповітряна оборона України уразила 5 повітряних цілей ворога.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила два безпілотних літальних апарати: «Орлан-10» та «Зала».

Ще один БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» та одну крилату ракету знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.

Також уражено одну ціль невстановленого типу (імовірно ворожий вертоліт, інформація уточнюється).

“Українські винищувачі патрулюють повітряний простір на підконтрольній Збройним Силам території, а ударна авіація Повітряних Сил в черговий раз завдала ударів по скупченню техніки, живій силі та інших об’єктах ворога”, – йдеться у повідомленні.

Так, унаслідок авіаударів знищено щонайменше 20 бойових броньованих машин.

Нагадаємо, жителі Харкова повідомили про ракетний удар по Київському району міста.

17 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ризик ракетних ударів залишається по всій території України, але сили ППО України з 24 лютого стали потужнішими.

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