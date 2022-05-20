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США можуть передати Україні ЗРК Patriot, - The Washington Post

Скільки сучасних ЗРК буде передано, не повідомляється.

США можуть передати Україні ЗРК Patriot, - The Washington Post
ЗРК Patriot
Фото: armyinform.com.ua

У схваленому напередодні пакеті допомоги від США на суму 40 млрд доларів передбачено передачу Україні сучасних американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомило видання The Washington Post.

“Законопроєкт, схвалений 86 проти 11 голосами в четвер, передбачає загальну військову допомогу в розмірі 20 мільярдів доларів, яка, як очікується, буде фінансувати передачу передових систем озброєння, таких як зенітні ракети Patriot і далекобійна артилерія”, - йдеться у матеріалі.

Крім того, повідомляє видання, до законопроєкту включено:

  • понад 8 млрд доларів загальної економічної підтримки України; 
  • майже 5 млрд доларів глобальної продовольчої допомоги для подолання потенційного дефіциту продовольства, спричиненого крахом української сільськогосподарської економіки;
  • понад 1 млрд доларів спільної підтримки біженців.

Нагадаємо, у новий пакет американської допомоги Україні на 100 млн доларів входять 18 одиниць 155-мм гаубиць, 18 тактичних машин для буксування цих гаубиць, три протиартилерійські радари AN/TPQ-36, а також додаткове польове обладнання та запасні деталі. Американське озброєння надходить до України в дуже короткі терміни, інколи менш ніж за добу, оскільки Штати розуміють, що "ці речі не можуть чекати".

Раніше повідомлялось, що 19 травня Сенат США схвалив надання Україні екстреної військової та гуманітарної допомоги на 40 мільярдів доларів.

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