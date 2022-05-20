Генерал США Годжес: "​До кінця літа сили Росії занепадуть, і Україна їх витіснить"

"Кульмінація настане десь наприкінці літа, коли в них закінчаться люди, амуніція та воля до боротьби".

Генерал-лейтенант, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес погоджується з даними британської військової розвідки та низки західних аналітиків про те, що наступ Росії на Донбасі втратив темпи і за нинішніх умов РФ навряд чи зможе значно його прискорити.

Про це він розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

Годжес також зазначив, що Росія робила гучні заяви про певні "перемоги" до певних дат, однак жодної такої мети вона не досягла. Генерал упевнений, що до кінця літа сили окупантів виснажаться й Україна зможе їх витіснити.

"Росії нічого святкувати. Вони не змогли досягнути всіх своїх цілей. Міністерство оборони показало себе як корумпована інституція, а їхні солдати – як убивці, які використовують зброю проти цивільних об’єктів. Потім Путін навіть дав почесні гвардійські звання бригаді, причетній до вбивства цивільних у Бучі. Тому я не думаю, що їм є що святкувати", - сказав він.

"Зрозуміло, що вони захопили територію, завдають величезної шкоди економіці України. Вони блокують експорт зерна. Попереду ще багато викликів, але ніщо з цього не можна назвати перемогою для Росії, зважаючи на те, які цілі ставив Кремль перед собою. Відверто кажучи, я думаю, що Росія не може продовжувати робити те, що вона робить нескінченно. Думаю, кульмінація настане десь наприкінці літа, коли в них закінчаться люди, амуніція та воля до боротьби", - додав Годжес.

Він також зазначив, що треба серйозно ставитися до погроз Путіна застосувати ядерну зброю, однак сам він у це не вірить. Годжес також наголосив, що партнерам необхідно продовжувати надавати Україні військову допомогу для боротьби з агресором.

"Але він (Путін. - Ред.) не здасться просто так, він не скаже: «Я був неправий, тому я піду». Росію треба перемогти на полі бою, потрібно розбити російські сили на полі бою. Саме тому не можна гальмувати в наданні Україні допомоги і ресурсів, які їй потрібні", - наголосив Годжес.

Нагадаємо, в березні Годжес зазначав, що після того, як бліцкриг Росії не вдався, окупанти змінили тактику - тепер вони просто руйнують українські міста. Він також говорив, що така війна "вимагає щонайменше трьох компонентів": необмеженого часу, необмежених боєприпасів і необмежених людських ресурсів. У Путіна немає жодного. На думку Годжеса, українцям не завадили б кілька символічних перемог, наприклад, "чортів міст" через Керченську протоку.

2020 року в інтерв'ю LB.ua Годжес говорив, що Україна не повинна допустити введення російських військ у Білорусь.

Годжес припускав, що Росія може захопити дамбу в Херсоні, щоб дозволити воді повернутися до Криму. За його словами, півострів дуже важливий для Москви, адже саме з портів окупованого Криму російські кораблі вирушають на підтримку злочинних режимів у Сирії та Лівії. Наступним агресивним кроком РФ, за словами Годжеса, може стати Одеса.

Раніше він також заявляв, єдиний шлях запобігти новому вторгненню Росії в Україну - це продемонструвати свою готовність до такого сценарію, щоб усі усвідомили, що Україна здатна до опору.