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Росія анонсувала на завтра припинення постачання газу до Фінляндії

Два дні тому Фінляндія підтвердила, що не збирається сплачувати Газпрому рублями. 

Росія анонсувала на завтра припинення постачання газу до Фінляндії
Фото: Газпром

Росія в суботу припинить постачання газу до Фінляндії. Про це з посиланням на фінську компанію Gasum пише The Guardian.

У листі до Gasum Газпром повідомив, що постачання завершиться вранці 21 травня.

"У другій половині дня в пʼятницю, 20 травня, "Газпром експорт" проінформував Gasum, що постачання природного газу будуть припинені в суботу, 21 травня, о 4:00 GMT. Компанія продовжить постачати газ споживачам у Фінляндії з інших джерел трубопроводом Balticconnector", – йдеться в заяві. 

Гендиректорка Gasum Міка Вільєн заявила, що компанія готувалася до такого розвитку подій.

"Ми ретельно готувалися до такої ситуації і за умови, що не буде перебоїв у газотранспортній системі, зможемо забезпечити наших споживачів газом на найближчі місяці", – сказала вона. 

Два дні тому Фінляндія відмовилася платити Росії за газ у рублях. Раніше з цієї ж причини росіяни припинили постачання газу до Польщі та Болгарії.

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