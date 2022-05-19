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Героїчна оборона Маріуполя увійде в підручники, - британський міністр

Джеймс Гіппі закликав врятувати життя "неймовірно мужніх" захисників міста.

Героїчна оборона Маріуполя увійде в підручники, - британський міністр
Джеймс Гіппі
Фото: news.sky.com

Міністр з питань збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі вважає, що героїчна оборона Маріуполя на території "Азовсталі" увійде в підручники військової історії як ключовий фактор українських успіхів у війні з Росією.

Про це він заявив в ефірі канадського суспільного мовника CBC News, передає "Укрінформ".

"Ці оборонці зробили те, що під час написання книг про історію цього конфлікту, коли вивчатиметься кількість російських бойових угрупувань, відтягнутих ними. Ця операція дозволила українцям підготуватися до відбиття наступу, коли він стався", - сказав Гіппі.

Він додав, що зараз - правильний час, аби врятувати життя цих "неймовірно мужніх" людей.

За словами міністра, бездарні дії росіян на полі бою ослабили збройні сили країни щонайменше на третину.

"Ми стали свідками послідовності помилок, які накопичувалися до тієї міри, що росіяни ослабили свої сили, за нашими оцінками, приблизно на третину", - зазначив Гіппі.

Нагадаємо, Британія надасть Україні ще 1,3 мільярда фунтів стерлінгів у вигляді військової підтримки та допомоги. Про це сьогодні повідомив британський прем'єр Борис Джонсон. Він також висловив захоплення відважними захисниками Маріуполя та закликав Росію гідно та поважно ставитися до будь-яких військовополонених.

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