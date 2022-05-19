Польща готова допомагати Фінляндії і Швеції в разі нападу на них до вступу в НАТО

Польща буде допомагати Швеції та Фінляндії, якщо хтось їх атакує до того, як вони стануть членами НАТО. Про це заявив премʼєр-міністр Матеуш Моравецький, пише Reuters.

"Розглядаю вступ Швеції та Фінляндії до НАТО як важливий сигнал зміцнення безпеки в Європі. Я хочу дати зрозуміти, що в разі нападу на Швецію чи Фінляндію під час процесу приєднання Польща прийде їм на допомогу", – зазначив польський міністр.

Позаблокові Фінляндія і Швеція серйозно замислились над приєднанням до Альянсу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цього тижня обидві країни подали заявки на вступ. Очікується, що через обставини процес приєднання може вкластися усього в кілька тижнів.

Росія на тлі запуску процесу традиційно виступила з "ядерними істериками", погрожуючи кораблями з нуклеарним озброєнням у Фінській затоці. Захід у відповідь заявив, що не росіянам вирішувати, куди й кому приєднуватися.