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Польща готова допомагати Фінляндії і Швеції в разі нападу на них до вступу в НАТО

Відповідну заяву зробив премʼєр-міністр Моравецький. 

Польща готова допомагати Фінляндії і Швеції в разі нападу на них до вступу в НАТО
Фото: EPA/UPG

Польща буде допомагати Швеції та Фінляндії, якщо хтось їх атакує до того, як вони стануть членами НАТО. Про це заявив премʼєр-міністр Матеуш Моравецький, пише Reuters.

"Розглядаю вступ Швеції та Фінляндії до НАТО як важливий сигнал зміцнення безпеки в Європі. Я хочу дати зрозуміти, що в разі нападу на Швецію чи Фінляндію під час процесу приєднання Польща прийде їм на допомогу", – зазначив польський міністр. 

Позаблокові Фінляндія і Швеція серйозно замислились над приєднанням до Альянсу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цього тижня обидві країни подали заявки на вступ. Очікується, що через обставини процес приєднання може вкластися усього в кілька тижнів.

Росія на тлі запуску процесу традиційно виступила з "ядерними істериками", погрожуючи кораблями з нуклеарним озброєнням у Фінській затоці. Захід у відповідь заявив, що не росіянам вирішувати, куди й кому приєднуватися. 

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