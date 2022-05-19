Найбільший світовий покупець російської зброї шукає альтернативні джерела постачання

Найбільший світовий покупець російської зброї – Індія – почала шукати альтернативних постачальників. Уряд звернувся до місцевих виробників і країн Східної Європи за спорядженням і боєприпасами, пише Reuters.

Нью-Делі вже давно говорив про диверсифікацію постачань для своїх збройних сил і навіть про виробництво великої кількості обладнання всередині країни. Це цілі, які після повномасштабного вторгнення Росії в Україну набули нової актуальності, заявили два урядових чиновники та джерело в оборонному секторі агентству. Офіційно уряд не прокоментував журналістам, чи повʼязана його орієнтація на внутрішніх виробників з війною.

Протягом 2022-го Індія планує виготовити на своїх потужностях оборонного обладнання на 22,15 млрд рупій, або $324 млн.

"Нинішній світовий порядок і геополітичний сценарій, які є дуже, дуже неспокійними, також дали нам урок", – заявив цього місяця маршал авіації Вібхас Панде, який керує операціями технічного обслуговування повітряних сил.

Він додав, що єдиним варіантом забезпечення визначеності та стабільності є створення повністю самодостатнього механізму ланцюжка постачань усередині країни. При цьому конкретно про війну в Україні він не згадував.

У документі, який мають журналісти, вказано, що Військово-повітряні сили Індії шукають обладнання для російських винищувачів "Сухой", зокрема катапультні блоки. Також шукають пропелери для українських вантажних літаків "Антонов". Офіційно ВПС планують за три роки перейти на повне забезпечення шинами та акумуляторами від вітчизняних фірм.

За словами анонімного урядового джерела, загалом Індія планує виробляти до половини свого оборонного обладнання на власній території.

Збройні сили Індії налічують близько 1,38 млн осіб. Вони є одними з найбільших світових імпортерів зброї. З 2018-го по 2021-й на озброєння Індія витратила $12,4 млрд, при цьому на Росію припали 5,51 млрд.

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну деякі західні партнери Індії, зокрема Великобританія та США, повідомили Нью-Делі про готовність розширити оборонні пропозиції.

Нагадаємо, у квітні Військово-повітряні сили Індії скасували тендер на придбання в РФ 48 гелікоптерів Mi-17 V5, оскільки прагнуть розвивати власне військове виробництво за програмою прем'єр-міністра Моді "Зроблено в Індії".