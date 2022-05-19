У США готують 155 мм гаубиці до відправлення в Україну

У США готуються передати в Україну чергову партію озброєння, включаючи 155 мм гаубиці M777.

Про це повідомляє Facebook Міноборони США.

"Морські піхотинці Корпусу морської піхоти США готують до відправлення буксировані 155 мм гаубиці M777 разом з іншими припасами та боєприпасами в рамках допомоги США у забезпеченні безпеки України", – йдеться в підписі до опублікованих фото.

Генеральний штаб ЗСУ подякував Сполученим Штатам за підтримку та допомогу.

Гаубиця M777 155 мм відповідає натовським стандартам. Вона може вести вогонь високоточними снарядами з максимальною дальністю до 40 км. Із використанням таких снарядів одна батарея може покривати вогнем територію площею до 1250 км.

Нагадаємо, губернатор штату Західна Вірджинія Джим Джастіс заявив про те, що США відправлять в Україну бронетранспортери M113. Ці транспортні засоби можуть переміщати солдатів і обладнання, забезпечуючи захист від стрілецької зброї.