Українські бійці збили російський військовий літак
Українські бійці збили російський військовий літак
Ще одна громада на Київщині вирішила перейти до ПЦУ
Ще одна громада на Київщині вирішила перейти до ПЦУ
Маріуполь, точка неповернення. Мої 20 діб війни
Маріуполь, точка неповернення. Мої 20 діб війни
Замкнений Калінінград, програш у Балтії, проблеми в Арктиці для Росії. Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО
Замкнений Калінінград, програш у Балтії, проблеми в Арктиці для Росії. Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
Декілька ворожих підрозділів відкрито відмовилися брати участь у війні, - українська розвідка
Декілька ворожих підрозділів відкрито відмовилися брати участь у війні, - українська розвідка
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
ГоловнаСуспільствоВійна

У США готують 155 мм гаубиці до відправлення в Україну

Генштаб ЗСУ подякував Сполученим Штатам за допомогу. 

У США готують 155 мм гаубиці до відправлення в Україну
Гаубиця M777 155-мм
Фото: Facebook Міноборони США

У США готуються передати в Україну чергову партію озброєння, включаючи 155 мм гаубиці M777. 

Про це повідомляє Facebook Міноборони США

"Морські піхотинці Корпусу морської піхоти США готують до відправлення буксировані 155 мм гаубиці M777 разом з іншими припасами та боєприпасами в рамках допомоги США у забезпеченні безпеки України", – йдеться в підписі до опублікованих фото. 

Генеральний штаб ЗСУ подякував Сполученим Штатам за підтримку та допомогу

Гаубиця M777 155 мм відповідає натовським стандартам. Вона може вести вогонь високоточними снарядами з максимальною дальністю до 40 км. Із використанням таких снарядів одна батарея може покривати вогнем територію площею до 1250 км.

Нагадаємо, губернатор штату Західна Вірджинія Джим Джастіс заявив про те, що США відправлять в Україну бронетранспортери M113. Ці транспортні засоби можуть переміщати солдатів і обладнання, забезпечуючи захист від стрілецької зброї.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також