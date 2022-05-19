ЄБРР планує виділити Україні 200 млн євро на продовольчу безпеку

Світовий банк тим часом оголосив про виділення $30 млрд, щоб справитися з харчовою кризою, що виникає через війну.

Європейський банк реконструкції та розвитку планує виділити 500 млн євро на продовольчу безпеку, з яких Україні – 200 млн, сусіднім державам – 300 млн. Крім того, Світовий банк оголосив про намір виділити $30 млрд на подолання кризи продовольчої безпеки, викликаної війною Росії проти України. 12 млрд передбачені на нові проєкти і 18 – на вже наявні, які повʼязані з продуктами і харчуванням, пише Reuters із посиланням на заяву банку.

"Зростання цін на продовольство має руйнівний вплив на найбідніших і найвразливіших. Для інформування та стабілізації ринків критично важливо, щоб країни просто зараз зробили чіткі заяви про майбутнє збільшення виробництва у відповідь на вторгнення Росії в Україну", – заявив президент групи Світового банку Девід Малпасс.

Нові проєкти підтримають сільське господарство та соцзахист для помʼякшення росту цін на продовольство, а також водозабезпечення та іригацію.

Більшість ресурсів Світовий банк спрямує в Африку та на Близький Схід, у Східну Європу, Середню і Південну Азію. Ці регіони сильно постраждали від впливу війни на постачання зерна. Єгипет, приміром, значно залежний від української та російської пшениці і тепер має труднощі з постачанням, оскільки РФ заблокувала експорт української сільськогосподарської продукції з портів Чорного моря та впровадила внутрішні експортні обмеження.

МВФ надаватиме фінансову підтримку своїми звичайними каналами.

Нагадаємо, росіяни блокують українські порти, щоб завадити експорту врожаїв. Крім того, вони обстрілюють елеватори, умисно нищать зерно.