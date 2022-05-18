Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО генеральному секретарю Альянсу Єнсу Столтенбергу.

Трансляція заходу велася із штаб-квартири Альянсу.

"Історичний день. Сьогодні Фінляндія та Швеція передають Генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу листи, у яких висловлюється зацікавленість їхніх країн у поданні заявки на членство в НАТО", - йдеться у повідомленні місії Фінляндії при НАТО у Twitter.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приймає заявки від Фінляндії та Швеції. Норвежець каже, що треба зважати на всі побоювання (Ердоган), але натякає на швидкий початок процесу. Він називає це "історичним моментом" та можливістю, якою потрібно скористатися", - написав зокрема Маттіас Колб з Süddeutsche Zeitung.

For @nato Secretary General @jensstoltenberg receives the applications by #Finland and #Sweden. The Norwegian says that all concerns must be considered (#Erdogan) but hints at swift start of process. He calls it a “historic moment” and opportunity that needs to be seized #nato32 pic.twitter.com/TSJeYfbVVr — Matthias Kolb (@matikolb) May 18, 2022

Заявки на вступ спочатку розглянуть у Раді НАТО, після чого угода про членство має бути ратифікована на національному рівні в усіх 30 країнах Альянсу.

Нагадаємо, Фінляндія і Швеція прагнуть приєднатися до НАТО після того, як напад Росії на Україну викликав нові побоювання щодо безпеки у регіоні. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Фінляндія пішла до НАТО. Далі – Швеція. Як Путін вдарив по безпеці Росії".