​Прокурор МКС направив до України групу судмедекспертів

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан направив до України групу судово-медичних експертів для участі у розслідуванні воєнних злочинів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву прокурора.

"Я можу підтвердити, що сьогодні мій Офіс направив до України групу з 42 слідчих, судово-медичних експертів та допоміжного персоналу для просування наших розслідувань злочинів, які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, та надання підтримки національній владі України. Це наймасштабніше разове розгортання мого Офісу на місцях із моменту його створення", - йдеться у заяві.

За словами Хана, під час місії його Офіс зосередиться на низці основних завдань, спрямованих на "прискорення наших незалежних розслідувань та зміцнення синергії слідчих дій із національною владою на місцях в Україні".

"Направивши групу слідчих, ми ще більше розширимо провідну розробку і зберемо свідчення, що стосуються військових нападів, які можуть бути злочинами Римського статуту. Завдяки тісній співпраці з українською владою наші судово-медичні експерти складуть карту наявних дій національних слідчих на місці злочину, щоб відстежити робочі процеси та посилити ланцюг зберігання неспростовних доказів", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, прокурор МКС в Гаазі Карім Хан (Велика Британія) сам ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує як "воєнні злочини" та "злочини проти людства". Він зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС, або Суду), тому сама не може передати цю ситуацію до його офісу.

МЗС України вважає, що вище військово-політичне керівництво Росії обов'язково постане перед Міжнародним кримінальним судом і відповість за кожен вчинений злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття.