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На Бучанщині ​трактор натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами

На щастя, в результаті вибуху 37-річний водій уникнув серйозних травм.

На Бучанщині ​трактор натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами
Фото: facebook.com/pol.kyivregion

У селі Андріївка, неподалік Макарова, тракторист виїхав у поле для проведення польових робіт і натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Київщини.

На щастя, в результаті вибуху 37-річний водій уникнув серйозних травм.

Ще одну нерозірвану міну виявили рятувальники під колесами пошкодженої техніки.

"Поліція Київщини вкотре застерігає громадян - уникайте лісових та польових доріг на деокупованих територіях. У разі виявлення підозрілих предметів одразу телефонуйте на спецлінію «102»", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що на повне розмінування України знадобиться від 5 до 10 років.

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