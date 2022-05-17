Із Сєвєродонецька та Лисичанська вивезли 30 дорослих і 6 дітей. Під час евакуації росіяни обстріляли автобус "градами".
Про це повідомили в пресслужбі Луганської ОВА.
"У складних умовах, але евакуацію поновили. Із загостренням ситуації побільшало і бажаючих. Десятки щодня. Але тепер вивозити доводиться під обстрілами", - наголосили в адміністрації.
Траса, якою везли евакуйованих, усе ще прострілюється росіянами. "Вони відкрили вогонь із "градів". На щастя, всі (евакуйовані. - Ред.) цілі. Вони вже в безпеці", - зазначили в ОВА.
В адміністрації Луганщини кажуть - також нині вдалося врятувати 8 жителів Врубівки і 32 з Гірської громади. Загалом вивезли в безпечні місця 73 особи.
Нагадаємо, 16 травня Гайдай повідомив, що російські окупанти безупинно обстрілюють Сєвєродонецьк. Унаслідок ворожих обстрілів загинуло щонайменше 10 жителів.
Під контролем України перебуває 10% території області.