Удалося евакуювати 36 осіб, на щастя, ніхто не постраждав.

Із Сєвєродонецька та Лисичанська вивезли 30 дорослих і 6 дітей. Під час евакуації росіяни обстріляли автобус "градами".

Про це повідомили в пресслужбі Луганської ОВА.

"У складних умовах, але евакуацію поновили. Із загостренням ситуації побільшало і бажаючих. Десятки щодня. Але тепер вивозити доводиться під обстрілами", - наголосили в адміністрації.

Фото: Telegram/Сергій Гайдай/Луганська ОДА (ОВА)

Траса, якою везли евакуйованих, усе ще прострілюється росіянами. "Вони відкрили вогонь із "градів". На щастя, всі (евакуйовані. - Ред.) цілі. Вони вже в безпеці", - зазначили в ОВА.

В адміністрації Луганщини кажуть - також нині вдалося врятувати 8 жителів Врубівки і 32 з Гірської громади. Загалом вивезли в безпечні місця 73 особи.

Нагадаємо, 16 травня Гайдай повідомив, що російські окупанти безупинно обстрілюють Сєвєродонецьк. Унаслідок ворожих обстрілів загинуло щонайменше 10 жителів.

Під контролем України перебуває 10% території області.