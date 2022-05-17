Росія готує для іноземних журналістів "престур" окупованими українськими містами

З 18 до 21 травня окупанти планують показати представникам ЗМІ зруйновані райони Маріуполя і звинуватити ЗСУ.

Росія намагається залучити іноземні засоби масової інформації для створення фейків про війну з Україною.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Усвідомивши, що світова громадськість більше не вірить брехливим повідомленням російських телеканалів, кремлівські пропагандисти вирішили залучити до своєї діяльності європейських журналістів і світові ЗМІ. За даними воєнної розвідки України, департамент інформації та масових комунікацій міністерства оборони країни-окупанта терміново готує престур іноземних журналістів на тимчасово окуповані території України", - йдеться в повідомленні.

Так, з 18 до 21 травня окупанти планують показати представникам ЗМІ зруйновані райони Маріуполя. Щоб звинуватити Україну в руйнуванні міста та масових убивствах мирних мешканців, російські пропагандисти вже завезли в Маріуполь уламки українських боєприпасів, зібрані зі всіх окупованих районів Донецької області, та готують завезених з Донецька та Горлівки "місцевих очевидців", які розповідатимуть журналістам про "злочини" захисників Маріуполя.

"Престур" також передбачає відвідування журналістами Херсона, Нової Каховки, Скадовська, Армянська та Донецька, де запланована зустріч з кремлівською маріонеткою Денисом Пушиліним. До участі в "престурі" міністерство оборони РФ намагається залучити представників засобів масової інформації з Франції, зі США, з ФРН, Японії, Греції, КНР, Білорусі, Індії, Венесуели, Болгарії та ОАЕ", - йдеться в повідомленні.

Міноборони застерігає іноземних журналістів стосовно планів пропагандистів країни-агресора зробити їх співучасниками створення фейкових матеріалів і нагадує про кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України.

Нагадаємо, раніше влада Маріуполя повідомляла, що РФ готує найбільшу підробку "свідчень свідків" про те, що місто було знищено українськими військовими. Свідчення будуть підготовлені власноруч мешканцями, що залишились у місті, у письмовій формі.