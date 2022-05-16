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​РФ пропонує мешканцям Маріуполя за гроші звинуватити ЗСУ в убивствах людей і знищенні міста

Росія отримує десятки тисяч письмових свідчень про "звірства української армії".

​РФ пропонує мешканцям Маріуполя за гроші звинуватити ЗСУ в убивствах людей і знищенні міста
Руйнування у Маріуполі
Фото: Маріупольська міська рада

РФ у Маріуполі готує найбільшу підробку "свідчень свідків" про те, що місто було знищено українськими військовими. Свідчення будуть підготовлені власноруч мешканцями Маріуполя, що залишились у місті, у письмовій формі.

Про це повідомляє у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

Для проведення такої операції російські окупанти оголосили початок реєстрації на компенсацію за знищене житло або втрату члена родини. За житло – 500 тис. рублів (орієнтовно 6 тис. доларів США), за загиблого члена родини – 3 млн рублів (орієнтовно 33 тис. доларів США). 

Реєстрацію заяв на компенсацію проводять у приміщенні школи №9. 

"Однак подаючи власноруч складену письмову заяву, маріупольці мають обов’язково зазначити, що майно "було знищено українськими військовими", а близьких "убито українською армією", – наголошує Андрющенко. 

Якщо такої позначки немає, окупанти повідомляють, що жодної компенсації не буде. З урахуванням психологічного тиску та стану інформаційної блокади маріупольці подають заяви з відповідними примітками.

У підсумку Росія отримує десятки тисяч власноруч складених письмових "свідчень" про "звірства української армії". Їх вона має використати для впливу на міжнародну думку, у тому числі з широким розголосом через пропагандистські медіаканали, що продовжують свою діяльність на території країн ЄС. 

Тим часом здійснення компенсації неможливе. Лише на виконання цих обіцянок маріупольцям Росія має витратити щонайменше 2,5 млрд доларів США. За поточного стану економіки у РФ немає таких коштів. 

Нагадаємо, Петро Андрющенко закликав українські телеканали допомогти спростувати брехню окупантів й інформувати про те, що Україна бореться за мешканців міста. У Маріуполі, де є електрика хоча б від генераторів, люди почали дивитись українське телебачення. Для боротьби з дезінформацією окупантів надзвичайно важливо говорити маріупольцям, що Україна за них бореться. 

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