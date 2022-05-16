Партизани вказали російським загарбникам на те, що їм слід швидше залишати окупований ними півострів.

У ніч на 16 травня невідомі "пофарбували" жовтою та блакитною фарбою будівлю окупаційної адміністрації в місті Євпаторія, що в окупованому Росією Криму.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"У ніч із 15 на 16 травня кримські партизани вказали російським загарбникам на те, що їм слід швидше залишати окупований ними півострів. Поки що міст через Керченську протоку не підірвали", – написав він у фейсбуці.

Чубаров оприлюднив фото, на якому будівля окупаційної адміністрації міста Євпаторії "пофарбована" кольорами державного прапора України.

Фото: facebook.com/dogrujol

"Очікуємо, що наступного разу "коктейль Молотова" також досягне своєї мети", – додав Чубаров.