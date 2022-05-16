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Під час спроби форсувати Сіверський Донець Росія втратила 485 з 550 військових 74 бригади, – ISW

Армія окупанта намагалася оточити ЗСУ біля Рубіжного.

Під час спроби форсувати Сіверський Донець Росія втратила 485 з 550 військових 74 бригади, – ISW
Фото: Telegram/InformNapalm

Під час спроби форсувати річку Сіверський Донець армія РФ втратила 485 з 550 військових 74 мотострілецької бригади. Також під час цієї масштабної спроби переправи, що відбулася 11 травня, ушкоджено понад 80 одиниць російської техніки.

Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

"Російські війська допустили значні тактичні помилки під час спроби масштабної переправи через річку Сіверський Донець з боку Кремінної", – вважають американські експерти.

Повідомляється, що російське командування направило 550 військовослужбовців 74 мотострілецької бригади 41 загальновійськової армії для форсування річки Сіверський Донець з метою оточення українських військ поблизу Рубіжного з північного заходу. 11 травня українська артилерія знищила російські понтонні мости та щільно зосереджені російські війська та техніку навколо них.

"74 мотострілецька бригада раніше намагалася переправитися через річку (8 березня через р. Десна Чернігівської області), не зазнавши подібних невдач. Командування та штаб підрозділу, можливо, не усвідомили небезпеки, яку створило вдосконалення артилерійських можливостей України через два місяці, або просто були некомпетентні чи не в змозі контролювати свої війська", – зазначають в  ISW.

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