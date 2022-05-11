Її підірвали наприкінці квітня, та на початку травня загарбники з метою вдосконалення транспортної інфраструктури переправу відновили.

Українські захисники знищили понтонну переправу через річку Сіверський Донець.

Про це повідомляє InformNapalm.

В результаті роботи артилеристів 17-ої окремої танкової Криворізької бригади ім. Костянтина Пестушка були знищено чимало ворожої техніки.

Фото: Telegram/InformNapalm

Фото: Telegram/InformNapalm

Фото: Telegram/InformNapalm

Фото: Telegram/InformNapalm

#Ukraine: Ukrainian forces destroyed a #Russia-n bridging attempt on the Seversky Donets. A pontoon bridge and several vehicles were destroyed. pic.twitter.com/viK3m1mW5N — Arslon Xudosi 🇺🇦 (@Arslon_Xudosi) May 11, 2022

Нагадаємо, нині в Генштабі повідомили, що окупанти намагаються утримати позиції на правому березі річки Сіверський Донець.

Наприкінці квітня в Донецькій області підірвали залізничний міст через Сіверський Донець між Лиманом та Райгородком. Невдовзі загарбники з метою вдосконалення транспортної інфраструктури навели тут понтонно-мостову переправу.