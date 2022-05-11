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Українські артилеристи знищили понтонну переправу на р. Сіверський Донець, а заразом чимало ворожої техніки

Її підірвали наприкінці квітня, та на початку травня загарбники з метою вдосконалення транспортної інфраструктури переправу відновили.

Українські артилеристи знищили понтонну переправу на р. Сіверський Донець, а заразом чимало ворожої техніки
Фото: Telegram/InformNapalm

Українські захисники знищили понтонну переправу через річку Сіверський Донець.

Про це повідомляє InformNapalm.

В результаті роботи артилеристів 17-ої окремої танкової Криворізької бригади ім. Костянтина Пестушка були знищено чимало ворожої техніки.

Фото: Telegram/InformNapalm

Фото: Telegram/InformNapalm

Фото: Telegram/InformNapalm

Фото: Telegram/InformNapalm

Нагадаємо, нині в Генштабі повідомили, що окупанти намагаються утримати позиції на правому березі річки Сіверський Донець.

Наприкінці квітня в Донецькій області підірвали залізничний міст через Сіверський Донець між Лиманом та Райгородком. Невдовзі загарбники з метою вдосконалення транспортної інфраструктури навели тут понтонно-мостову переправу.

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