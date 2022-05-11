Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
У трьох областях змінили час комендантської години
У трьох областях змінили час комендантської години
"Україна змінила свої цілі у війні з Росією", – Кулеба
"Україна змінила свої цілі у війні з Росією", – Кулеба
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Помер перший президент України Леонід Кравчук
Помер перший президент України Леонід Кравчук
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський доручив заснувати премію імені Кравчука

Це буде державна стипендія за особливі досягнення у сфері державного управління.

Зеленський доручив заснувати премію імені Кравчука
Фото: interesnyefakty.org

Президент Володимир Зеленський видав указ про вшанування пам’яті першого президента України Леоніда Кравчука.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Цим указом Зеленський також доручив заснувати премію імені Кравчука - іменну державну стипендію за особливі досягнення у сфері державного управління.

Також Зеленський доручив розробити та затвердити план заходів щодо увічнення пам’яті Кравчука.

Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що на 88-му році життя помер перший президент України. В останньому інтерв'ю для LB з нагоди 30-річчя Незалежності України Леонід Кравчук наголосив, що вважає своєю найбільшою помилкою "те, що я вірив Росії".

Перший президент України народився 10 січня 1934 року в селі Великий Житин Волинського воєводства (нині Рівненська область).

Здобув освіту за спеціальністю "Бухгалтерський облік" в Рівненському кооперативному економіко-правовому технікумі (теперішній Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж) в період з 1950 по 1953. Згодом закінчив Київський державний університет, отримав спеціальність викладача суспільних наук (1958) та Академію суспільних наук при ЦК КПРС (1970). Отримав ступінь кандидата економічних наук.

З 1958 - член КПРС. У 1958—1960 викладав політекономію у Чернівецькому фінансовому технікумі. У 1960—1967 був консультантом-методистом Будинку політпросвіти, лектором, помічником секретаря, завідувачем відділу пропаганди і агітації Чернівецького обласного комітету КПУ.

У 1990—1991 — член Політбюро ЦК КПУ та Голова Верховної Ради України.

Народний депутат України Х—XIV (в тому числі І—IV) скликань. 

1 грудня 1991 Леонід Кравчук був обраний президентом України на перших прямих президентських виборах, набравши 61,6% голосів.

На дострокових президентських виборах 1994 року (на проведення яких він погодився під тиском масових заворушень літа 1993 року) в другому турі програв Леоніду Кучмі, набрав 45,1% голосів.

Обраний народним депутатом у 1994-му — на довиборах у Теребовлянському мажоритарному окрузі на Тернопільщині. У 1998, залишаючись безпартійним, очолив виборчий список Соціал-демократичної партії України (об'єднаної). Напередодні голосування вступив до СДПУ(о) і привів її до Верховної Ради.

З жовтня 1998 член Політбюро і Політради СДПУ(о). У 2002—2006 очолював фракцію СДПУ(о) у Верховній Раді України.

З 1999 — співголова Всеукраїнського об'єднання демократичних сил "Злагода". У 2006 очолив список опозиційного блоку "Не так". За підсумками виборів той не подолав 3-відсотковий бар'єр (1,1 %).

У листопаді 2004 позбавлений звання почесного доктора (Doctor honoris causa) Києво-Могилянської академії за "негромадянську позицію під час Помаранчевої революції".

Леонід Кравчук був Почесним Президентом Міжнародного громадського об'єднання «Рівненське земляцтво». Також - почесним Головою Всеукраїнського фонду сприяння міжнародному спілкуванню «Українське народне посольство» (з 1994). А з 2011 — Почесний Президент Фонду «Перспективна Україна».

У липні 2020 на громадських засадах став головою української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі. Відповідне розпорядження № 424 / 2020 рп від 30 липня опубліковано на сайті глави держави. Згодом залишив роботу в делегації через проблеми зі здоров'ям.

29 червня 2021 року Кравчук переніс операцію на серці. Після операції перебував у реанімації та підключений до апарату штучної вентиляції легень. З вересня проходив реабілітацію. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також