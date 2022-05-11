Зеленський доручив заснувати премію імені Кравчука

Це буде державна стипендія за особливі досягнення у сфері державного управління.

Президент Володимир Зеленський видав указ про вшанування пам’яті першого президента України Леоніда Кравчука.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Цим указом Зеленський також доручив заснувати премію імені Кравчука - іменну державну стипендію за особливі досягнення у сфері державного управління.

Також Зеленський доручив розробити та затвердити план заходів щодо увічнення пам’яті Кравчука.

Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що на 88-му році життя помер перший президент України. В останньому інтерв'ю для LB з нагоди 30-річчя Незалежності України Леонід Кравчук наголосив, що вважає своєю найбільшою помилкою "те, що я вірив Росії".

Перший президент України народився 10 січня 1934 року в селі Великий Житин Волинського воєводства (нині Рівненська область).

Здобув освіту за спеціальністю "Бухгалтерський облік" в Рівненському кооперативному економіко-правовому технікумі (теперішній Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж) в період з 1950 по 1953. Згодом закінчив Київський державний університет, отримав спеціальність викладача суспільних наук (1958) та Академію суспільних наук при ЦК КПРС (1970). Отримав ступінь кандидата економічних наук.

З 1958 - член КПРС. У 1958—1960 викладав політекономію у Чернівецькому фінансовому технікумі. У 1960—1967 був консультантом-методистом Будинку політпросвіти, лектором, помічником секретаря, завідувачем відділу пропаганди і агітації Чернівецького обласного комітету КПУ.

У 1990—1991 — член Політбюро ЦК КПУ та Голова Верховної Ради України.

Народний депутат України Х—XIV (в тому числі І—IV) скликань.

1 грудня 1991 Леонід Кравчук був обраний президентом України на перших прямих президентських виборах, набравши 61,6% голосів.

На дострокових президентських виборах 1994 року (на проведення яких він погодився під тиском масових заворушень літа 1993 року) в другому турі програв Леоніду Кучмі, набрав 45,1% голосів.

Обраний народним депутатом у 1994-му — на довиборах у Теребовлянському мажоритарному окрузі на Тернопільщині. У 1998, залишаючись безпартійним, очолив виборчий список Соціал-демократичної партії України (об'єднаної). Напередодні голосування вступив до СДПУ(о) і привів її до Верховної Ради.

З жовтня 1998 член Політбюро і Політради СДПУ(о). У 2002—2006 очолював фракцію СДПУ(о) у Верховній Раді України.

З 1999 — співголова Всеукраїнського об'єднання демократичних сил "Злагода". У 2006 очолив список опозиційного блоку "Не так". За підсумками виборів той не подолав 3-відсотковий бар'єр (1,1 %).

У листопаді 2004 позбавлений звання почесного доктора (Doctor honoris causa) Києво-Могилянської академії за "негромадянську позицію під час Помаранчевої революції".

Леонід Кравчук був Почесним Президентом Міжнародного громадського об'єднання «Рівненське земляцтво». Також - почесним Головою Всеукраїнського фонду сприяння міжнародному спілкуванню «Українське народне посольство» (з 1994). А з 2011 — Почесний Президент Фонду «Перспективна Україна».

У липні 2020 на громадських засадах став головою української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі. Відповідне розпорядження № 424 / 2020 рп від 30 липня опубліковано на сайті глави держави. Згодом залишив роботу в делегації через проблеми зі здоров'ям.

29 червня 2021 року Кравчук переніс операцію на серці. Після операції перебував у реанімації та підключений до апарату штучної вентиляції легень. З вересня проходив реабілітацію.