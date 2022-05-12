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Через підриви переправи на Сіверському Донці окупанти втратили понад 70 одиниць техніки і тікали вплав

Також загарбники позбулися двох батальйонів піхоти з інженерами.

Через підриви переправи на Сіверському Донці окупанти втратили понад 70 одиниць техніки і тікали вплав
Фото: InformNapalm.

Російські окупанти за 4 дні безуспішних спроб переправи через Сіверський Донець втратили понад 70 одиниць техніки та два батальйони піхоти з інженерами.

Про це повідомляє InformNapalm.

"Сьогодні вдень, 12 травня, рашисти спробували евакуювати десант ЗС РФ, який потрапив у пастку. Той, який два дні тому зміг переправитися через Сіверський Донець, але розпорошився під ударами артилерії ЗСУ. Рашисти навели черговий понтон та очікувано отримали прильоти на переправі. Після того, як знищили переправу для евакуації, рашисти покидали техніку і вплав перепливли річку", - розповіли у волонтерській спільноті.

Фото: InformNapalm

Фото: InformNapalm
Фото: InformNapalm

Фото: InformNapalm

Фото: InformNapalm

В InformNapalm кажуть - найбільші втрати понесла російська 74-а ОМСБр (в/ч 21005). Її військові брали участь в агресії проти України з 2014 року.

Нагадаємо, раніше українські захисники знищили понтонну переправу через річку Сіверський Донець. В результаті роботи артилеристів 17-ої окремої танкової Криворізької бригади ім. Костянтина Пестушка були знищено чимало ворожої техніки. Того ж дня в Генштабі повідомили, що окупанти намагаються утримати позиції на правому березі річки.

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