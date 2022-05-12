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Війська РФ наступають на п'ятьох напрямках: міноборони Британії опублікувало мапу бойових дій

Продовжується незаконне і неспровоковане вторгнення РФ в Україну.

Війська РФ наступають на п'ятьох напрямках: міноборони Британії опублікувало мапу бойових дій
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало нову мапу бойових дій в Україні станом на 14:00 12 травня. 

Про це йдеться в повідомленні відомства у Twitter.

Згідно з повідомленням, наступальні дії розгортаються відразу на п'ятьох напрямках: Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському. 

На сьогодні головним завданням противника є встановлення повного контролю над Рубіжним і захоплення Лимана та Сєвєродонецька.

Нагадаємо, сьогодні в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська не припиняють наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей і утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

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