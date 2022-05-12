Війська РФ наступають на п'ятьох напрямках: міноборони Британії опублікувало мапу бойових дій

Продовжується незаконне і неспровоковане вторгнення РФ в Україну.

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало нову мапу бойових дій в Україні станом на 14:00 12 травня.

Про це йдеться в повідомленні відомства у Twitter.

Згідно з повідомленням, наступальні дії розгортаються відразу на п'ятьох напрямках: Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському.

На сьогодні головним завданням противника є встановлення повного контролю над Рубіжним і захоплення Лимана та Сєвєродонецька.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ftXdAgxpI5



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/KJx4QAvn91 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 12, 2022

Нагадаємо, сьогодні в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська не припиняють наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей і утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.