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МЗС протестує проти засудження 5 кримських татар у справі “Хізб ут-Тахрір”

Їх позбавили волі терміном від 12 до 14 років.

МЗС протестує проти засудження 5 кримських татар у справі “Хізб ут-Тахрір”

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з протизаконним рішенням Південного окружного військового суду у м. Ростов-на-Дону від 12 травня про засудження 5 кримських татар.

Йдеться про Тофіка Абдулгазієва, Владлена Абдулкадирова, Іззета Абдулаєва, Меджита Абдурахманова, Біляла Аділова.

Їх позбавили волі терміном від 12 до 14 років у справі так званої “другої Cімферопольської групи “Хізб ут-Тахрір". Усі п’ятеро – кримські татари та учасники правозахисного об’єднання “Кримська солідарність”.

Вони були затримані у березні 2019 року силовими структурами Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму після масових обшуків у помешканнях кримських татар, а згодом незаконно переміщені на територію РФ і безпідставно обвинувачені російською стороною, серед іншого, в участі у діяльності “терористичної організації “Хізб ут-Тахрір”.

Зазначимо, за роки російської окупації Криму за звинуваченнями у причетності до “Хізб ут-Тахрір” заарештовано вже 90 осіб, більшість з яких – кримські татари.

“Ці вироки є черговим підтвердженням агресивної політики Росії, спрямованої на знищення кримських татар та їхньої ідентичності. Росія повинна скасувати рішення суду та звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України, припинити будь-які політичні переслідування та репресії проти представників кримськотатарського народу”, – йдеться в повідомленні МЗС.

Українські дипломати закликали міжнародне співтовариство засудити застосування Російською Федерацією практики судових переслідувань громадян України на тимчасово окупованих територіях, посилити політико-дипломатичний і санкційний тиск на неї та вимагати припинення порушень норм міжнародного гуманітарного права на всіх окупованих Росією територіях України.

Нагадаємо, у березні Південний окружний військовий суд РФ засудив активістів "Кримської солідарності" до термінів від 15 до 19 років позбавлення волі "за участь у діяльності терористичної організації та підготовку до насильницького захоплення влади". 

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